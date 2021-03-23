كورونا.. 4 وفيات و411 اصابة جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، ٤ وفيات و٤١١ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ١٦٦ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، انها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3975 فحصا للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19، من بينها:

• (١١٦٠) في اربيل

• (١٠٩٧) في السليمانیة

• (١٥٦١) في دهوك

• (٤) في حلبجة

• (٦٤) في گرمیان

• (٨٩) رابرین

وأوضح أن الفحوصات اسفرت عن اكتشاف (٤١١) اصابة جديدة من بينها:

• (١٦٥) في اربيل

• (١٤٧) في السليمانية

• (٩٧) في دهوك

• (٢) في گرمیان

واشار البيان الى ان (١٦٦) مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس من بينهم:

• (٦٤) في اربيل

• (٥٧) في السليمانیة

• (٤٤) في دهوك

• (١) في حلبجة

كما لفت الى وفاة (4) مصابين من بينهم :

• (٢) في اربيل

• (١) في السليمانیة

• (١) في گرمیان

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية انتشار الفيروس في اقليم كوردستان بلغ (٢١٨٧١) خرجوا جميعا من المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا الى ان مجموعات الفحوصات التي اجرتها الوزارة بلغت لحد الان (١٣٢٧٥٦٦) من بينهم (٤٧٦٠٨٩ اربيل، ٢٨٣١١٤ السليمانیة، ٥٦٠٦٧٦ دهوك، ٧٦٨٧ حلبجة).

كما اجمل البيان عدد المصابين للفترة ذاتها بـ(١١٦٢٩٥) من بينهم (٤١٠٢٥ اربيل، ٣٣٥٢٤ السليمانیة، ٣٨٦٢٥ دهوك، ٣١٢١ حلبجة)، بينما بلغ عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من المرض (١٠٧١٩٤) شخصا من بينهم (٣٧٦٢١ اربيل، ٣٠١٩٢ السليمانیة، ٣٦٤١٨ دهوك، ٢٩٦٣ حلبجة).

كما اشار البيان الى ان عدد المصابين الباقين تحت العناية الطبية الان هو ٥٤٩١ مصابا (٢٤٣١ اربيل، ١٦٠١ السليمانیة، ١٤٤٤ دهوك، ١٥ حلبجة)، مؤكدا ان عدد المصابين الذين توفوا جراء تداعيات الوباء بلغ لحد الان ٣٦١٠ مصابا من بينهم (٩٧٣ في اربيل، ١٧٣١ السليمانیة، ٧٦٣ دهوك، ١٤٣ حلبجة).