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كورونا.. 4 وفيات و306 إصابات جديدة بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-26T15:52:50+0000
كورونا.. 4 وفيات و306 إصابات جديدة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، بتسجيل ٤ وفيات و٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4068 فحصا جديدا ، اظهرت اصابة 306 اشخاص جدد بفيروس كورونا.

واشار البيان الى ان 495 مصابا اكتسبوا الشفاء الفترة ذاتها، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم في الاقليم 21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدا ان مختبرات الوزارة اجرت خلال الفترة الماضية 3987491 فحصا اكتشفت من خلالها اصابة 430879 شخصا، اكتسب 413649 مصابا الشفاء بعد تلقي العلاج، وفيما بقي 9864 مصابا تحت العناية المركزة، تأكد تسجيل 7366 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم. 

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