كورونا.. 4 وفيات و100 إصابة جديدة في كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل 4 وفيات و100 إصابة بفيروس كورونا و961 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 3580 فحصا جديدا منها 1747 في اربيل و569 في السليمانية و1219 في دهوك و9 في حلبجة و13 في كرميان و23 في رابرين، مبينا ان النتائج اظهرت اصابة 100 شخص بالفيروس من بينهم 14 من اربيل و42 من السليمانية و42 من دهوك و1 من حلبجة و1 من كرميان.

واشار البيان الى اكتساب 961 مصابا الشفاء من المرض من بينهم 231 من اربيل و177 من السليمانية و377 من دهوك و34 من كرميان و42 من رابرين، فيما اكد وفاة 4 مصابين جراء المرض من بينهم واحد من ار بيل و2 من حلبجة و1 من كرميان.

اما بخصوص مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم فقد اكد البيان حجر 21871 شخصا خرجوا جميعا، فيما اشار الى اجراء 1008497 فحصا من بينها 350296 في اربيل و213988 في السليمانية و436821 في دهوك و7392 في حلبجة، مؤكدا اصابة 105271 في الاقليم من بينهم 36627 في اربيل و30439 في السليمانية و35105 في دهوك و3100 في حلبجة .

وفيما يخص اعداد المتعافين من المرض منذ ظهور، فقد اكد البيان تعافي 88709 مصابا من بينهم 31781 من اربيل و25282 من السليمانية و28690 من دهوك و2956 من حلبجة، فيما بقي 13117 مصابا تحت العناية الطبية من بينهم 3926 في اربيل و3476 في السليمانية و5714 في دهوك و1 في حلبجة.

اما مجموع الاشخاص الذين توفوا جراء الاصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه في الاقليم، فقد افاد البيان بان 3445 مصابا توفوا جراء الاصابة من بينهم 920 حالة وفاة في اربيل و1681 حالة في السليمانية و701 حالة في دهوك و143 حالة في حلبجة.