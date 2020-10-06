كورونا .. 30 حالة وفاة و793 اصابة جديدة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان تسجيل ٣٠ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، الذي سجلت فيه ايضاً إصابة ٧٩٣ وتعافي ٣٦٨ آخر.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة الماضية، ٥٤٤٣ عملية فحص، شخصت خلالها الإصابات الجديدة حيث توزعت على:

(٢٩٧ اربيل)

(١١١ السليمانية ٢٨ گرمیان)

(٣٣٠ دهوك)

(٢٧ حلبجة)

كما توزعت حالات الشفاء على:

(١٠٤ اربيل)

(١٧ السليمانية ٣٣ گرمیان)

(١٨٠ دهوك)

(٣٤ حلبجة)

والوفيات ال٣٠ الجديدة سجلت في:

(٤ اربيل)

(١٢ السليمانية، ١ گرمیان، ٦ رابرين)

(٧ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٥١٨٧٠ شخصاً، تعافى منهم ٣٢٧٤٦ شخصاً، وتوفي ١٨٧٧ اخر.



