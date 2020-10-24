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كورونا .. 26 حالة وفاة و860 إصابة جديدة في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-24T10:59:18+0000
كورونا .. 26 حالة وفاة و860 إصابة جديدة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 26 حالة وفاة، وتشخيص 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي العدد إلى 68044 تعافى منهم 39661 مريضا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5009 فحوصات جديدة بواقع: 1402 اربيل، 688 السليمانية، 143 كرميان، 2746 دهوك، 30 حلبجة.

وذكرت الوزارة انها سجلت 860 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 330 اربيل، 109 السليمانية، 28 كرميان، 383 دهوك، و10 حلبجة.

واشارت الوزارة الى تعافي 454 مصابا وكالاتي: 133 اربيل، 17 السليمانية، 26 كرميان، 258 دهوك، 20 حلبجة.

ونوه البيان الى وفاة 26 مصابا بالفيروس وكما يأتي: 4 اربيل، 6 السليمانية، 2 رابرين، 11 دهوك، 3 حلبجة ليصل معدل الوفيات منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان ولغاية الآن 2289 بينما لا يزال 26094 قيد العلاج.

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