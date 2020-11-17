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كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-17T12:28:09+0000
كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اظهرت نتائج الموقف الوبائي خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان تسجيل 25 حالة وفاة، و645 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان ليرتفع معها إجمالي الإصابات الى 90904.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5437 فحصاً جديداً توزعت على هذا النحو: 1687 أربيل، 771 السليمانية، 2744 دهوك، 40 حلبجة، 154 كرميان، 41 رابرين.

وشخّصت الوزارة في الساعات الـ24 الماضية 645 إصابة جديدة بالوباء بواقع: 156 أربيل، 178 السليمانية، 247 دهوك، 17 حلبجة، 41 كرميان، 6 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 474 مصابا وكالاتي: 105 أربيل، 25 السليمانية، 291 دهوك، 16 حلبجة، 37 كرميان، صفر رابرين، ليصل عدد الذين اكتسبوا الشفاء الى 55988.

واشار البيان الى وفاة 25 مصابا وكما يأتي: 9 أربيل، 6 السليمانية، 6 دهوك، 2 حلبجة، 1 كرميان، و1 رابرين، ليكون اعداد المتوفين بالجائحة 2891 بينما مايزال 32025 قيد العلاج.

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