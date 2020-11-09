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كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-09T11:51:14+0000
كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل ٢٤ وفاة و٩٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ٢٧٥ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٦٠٩٩ فحصا مختبريا، أظهرت ٩٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على: 

•(٣٠٣) أربيل

•(١٩٨) السليمانية

•(٣٠٣) دهوك

•(٤٤) حلبجة

•(٣٨) كرميان

•(١٤) رابرين

أما بخصوص حالات التعافي الجديدة وعددها ٢٧٥ فكانت كالتالي: 

•(١٠٦) أربيل

•(٢٧) السليمانية

•(٧٥) دهوك

•(٢٧) حلبجة

•(٤٠) كرميان

•(٠) رابرين

وأشارت إلى تسجيل ٢٤ حالة وفاة جديدة، (٢) في أربيل، و(٤) في السليمانية، و(٧) في دهوك، و(٢) في حلبجة، و(٣) كرميان، و(٦) رابرين.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم وصل إلى ٨٥٠٦٣، بينهم (٣١٢٦٢ اربيل، ٢٤٦٢٣ السليمانية، ٢٦٤٢٨ دهوك، ٢٧٥٠ حلبجة).

وارتفع عدد المتعافين إلى ٥٢٧٧١، (١٨٩٥٤ اربيل، ١٨٣١٦ السليمانية، ١٢٩٨٨ دهوك، ٢٥١٣ حلبجة)، فيما لا يزال ٢٩٦١٠ مصابا تحت الرعاية الطبي، (١١١٥٥٧ أربيل، ٥٠٠٣ السليمانية، ١٢٩٢١ دهوك، ١٢٩ حلبجة).

أمام عدد الوفيات بالفيروس فقد بلغ ٢٦٨٢ حالة، (٧٥١ أربيل، ١٣٠٤ السليمانية، ٥١٩ دهوك، ١٠٨ حلبجة).


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