كورونا .. 24 حالة وفاة و589 اصابة جديدة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 24 حالة وفاة، و589 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5636 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع: 1774 اربيل، 782 السليمانية، 176 كرميان، 2870 دهوك، 34 حلبجة.

وشخصت الوزارة 589 اصابة جديدة توزعت على النحو الاتي:233 اربيل، 175 السليمانية، 31 كرميان، 130 دهوك، 20 حلبجة.

واشار البيان الى تعافي 336 مصابا وكالاتي: 110 اربيل، 21 السليمانية، 22 كرميان، 171 ، دهوك 12 حلبجة.

ونوه البيان الى تسجيل 24 حالة وفاة وما يأتي: 6 اربيل، 4 السليمانية، حالتان كرميان، 3 رابرين، 8 دهوك، وحالة واحدة في حلبجة.

وبهذا يصل اجمالي الاصابات بالفيروس منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ55745 اكتسب 34880 الشفاء التام لا يزال 18873 قيد العلاج توفي 1992 مصابا.