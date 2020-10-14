كورونا.. 20 وفاة و912 إصابة جديدة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل 20 وفاة و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 194 حالة شفاء، خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 231 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف من فيروس كور ونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها اجرت 5340 فحصا جديدا من بينها 1914 في اربيل و802 في السليمانية و147 في كرميان و2443 في دهوك و34 في حلبجة، مؤكدا انها اظهرت اصابة 912 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 235 في اربيل و186 في السليمانية و29 في كرميان و438 في دهوك و34 في حلبجة.

واشار البيان الى اكتساب 194 مصابا الشفاء من الفيروس من بينهم 115 من السليمانية و28 من السليمانية و23 من كرميان و1 من دهوك 17 من حلبجة، مؤكدا وفاة 20 مصابا جراء المرض من بينهم 5 من اربيل و7 من السليمانية و5 من دهوك و3 من حلبجة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الوباء في الاقليم بـ21871 خرجوا جميعا من المستشفيات والمراكز الصحية، فيما اكدت انها اجرت خلال المدة ذاتها 54867 فحصا منها 195645 في اربيل و 129808 في السليمانية و211594 في دهوك و4820 في حلبجة.

كما اجمل البيان عدد المصابين للفترة ذاتها بـ 58277 مصابا من بينهم 21248 في اربيل و18714 في السليمانية و16271 في دهوك و2044 في حلبجة، مبينا ان عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام بلغ 35899 مصابا من بينهم 15788 من اربيل و10923 من السليمانية و7274 من دهوك و1914 من حلبجة.

وافاد البيان بان عدد المصابين الباقين تحت الرعاية الطبية يبلغ 20318 مصابا من بينهم 4846 في اربيل و6751 في السليمانية و8647 في دهوك و74 في حلبجة، مؤكدا وفاة 2060 مصابا من بينهم 614 من اربيل و1040 من السليمانية و350 من دهوك و56 من حلبجة.



