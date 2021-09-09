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كورونا يُغيّبُ حياة مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T07:42:58+0000
كورونا يُغيّبُ حياة مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ توفي وكيل وزارة الداخلية في إقليم كوردستان مصطفى سليم متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وسليم تولى هذا المنصب عن حصة حركة التغيير توفي في وقت متقدم من اليوم الخميس في مستشفى "أنور شيخه" بمحافظة السليمانية بعد تدهور حالته الصحية بسبب الوباء.

من جانبه وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية تعزية ومواساة الى أُسرة مصطفى سليم .

ومصطفى سليم من مواليد العام 1962 تخرج من كلية العلوم الإنسانية في جامعة كويسنجق في أربيل، وشغل منصب قائممقام قضاء "رانية" في العام 1995 - 1999، وهو أحد مؤسسي حركة التغيير أيضاً.

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