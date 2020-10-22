كورونا ينهي حياة 20 صحفياً في إقليم كوردستان.. والخطر يحوم حول 150 آخر

شفق نيوز/ أفصح نقيب الصحفيين في إقليم كوردستان آزاد حمد امين يوم الخميس عن تزايد نسبة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الصحفيين في الاقليم.

وقال حمد أمين لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من 20 صحفياً توفوا وأصيب 150 آخرين منذ تفشي الفيروس.

وعن إجراءات النقابة لتوفير الحماية للصحفيين من مخاطر الوباء قال النقيب "أعددنا برامج فيديوية حول السلامة المهنية وأضفنا إليه كيفية الوقاية من الفيروس، ونسقنا مع العديد من المنظمات الدولية حول كيفية وقاية الصحفيين من الإصابة بالفيروس".

وأضاف "لدينا تنسيق مستمر مع المؤسسات الإعلامية، واكدنا عليهم بضرورة الاستمرار في تعقيم الاستوديوهات لأننا لاحظنا بأن أكثر الإصابات بين الصحفيين العاملين في الاستوديوهات وليس الصحفيين الميدانيين".



