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كورونا ينهي العام الدراسي في مناطق الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-29T15:13:19+0000
كورونا ينهي العام الدراسي في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ قررت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، إنهاء العام الدراسي لعام 2020 - 2021 بوقت مبكر جراء القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن العام الدراسي الحالي سينتهي في الثالث من أيار المقبل"، مشيرة إلى أن "هناك إجراءات أخرى بديلة تخص الشهادتين الإعدادية والثانوية"، دون مزيد من التفاصيل.

وحددت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية يوم 6 حزيران/يونيو موعدا لإجراء امتحانات لطلبة الصف التاسع والبكالوريا.

وأنهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العام الدراسي 2019- 2020 خلال عملية التقييم بنجاح جميع الطلبة وذلك بنقل الطلاب الناجحين وترفيعهم إلى الصفوف الجديدة في العام الدراسي الجديد.

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