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كورونا يفسد احتفالات اكيتو في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-01T08:35:55+0000
كورونا يفسد احتفالات اكيتو في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تسبب جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة بهذا الخصوص، إلى إلغاء احتفالات المسيحيين بعيد اكيتو رأس السنة الكلدانية الاشورية السريانية الجديدة والتي تصادف اليوم الخميس بعامها 6771.

وقالت كلارا عوديشو عضو برلمان كوردستان لوكالة شفق نيوز ان هذا العيد قومي للكلدان والاشوريين والسريان، ويرمز الى بداية موسم الربيع حيث تجدد الحياة ببدء موسم الزراعة حيث كان المواطنون قبل أكثر من  6700  سنة يعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي والحيوانات.

وأوضحت كلارا ان الاحتفال بعيد اكيتو قديما كان يستمر 12 يوما باقامة احتفالات واستعراضات عسكرية ومسيرات بمشاركة الرجال والنساء بالازياء الفلكلورية، بمشاركة كبير السدنة ورجال الدين وكبير آلهة البابليين مردوخ.

يذكر ان عيد أكيتو هو عيد رأس السنة لدى الحضارة السومرية والبابلية والاكدية وصولا الى الحضارة الاشورية.

وفي اقليم كوردستان كان الكلدان والاشوريون والسريان يقيمون احتفالات حاشدة باقامة مسيرات وحفلات فنية بارتداء الازياء الفلكلورية والرقص على انغام الاناشيد القومية

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