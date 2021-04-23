كورونا يفتك بعائلة "بيار سليمان" في 5 أشهر

شقث نيوز / تسلل فيروس كورونا إلى مناطق شمال وشرق سوريا ، وبدأ يخطف شخصاً تلو الآخر ، ولم يتوان عن خطف شخصٍ أو شخصين من عائلة واحدة ، ألا أنه خطف من عائلة "بيار سليمان" ثمانية أشخاص خلال خمسة أشهر.

وأودى فيروس كورونا، بحياة 485 شخصا في مناطق شمال وشرق سوريا، وسجلت هيئة الصحة في الادارة الذاتية 14681 إصابة مثبتة ، وبينما تعافى 1488شخص منها.

وسجلت مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا، أعلى نسبة إصابات في الآونة الأخير بعد قامشلي.

وقال بيار منيس سليمان، (فقد ثمانية أشخاص من عائلته بسبب فيروس كورونا) لوكالة شفق نيوز، إن "فيروس كورونا تمكن من عائلته، وكأنه قُدر عليها فقط في مدينة ديرك، ورغم اتخاذ عائلته التدابير الوقائية، لكنه خطف منها الكثير".

وأضاف سليمان أن "أول حالة وفاة في عائلته هي لعمته جميلة، ثم بعدها بأسبوع والده منيس، ووالدته جيهان بعد والده بأسبوع، ثم ابن عمه حاج خليل، وابن عمي الآخر حاج نواف، وثم ابن عمته عدنان، وبعده ابن خاله حاج دهام، وآخرهم جده يونس علي، الذي فقد حياته في 18 نيسان الحالي".

وأكد "وجود عشر حالات إصابة أخرى من أقاربة في المشفى الوطني بديرك قسم كوفيد 19".

ولفت سليمان، إلى أن "استهتار السكان في مدينة ديرك أدى الى انتشاره بسرعة، فرغم حجم المدينة الصغير وقلة عدد سكانها ، ألا انها أخذت النصيب الاكبر ، ولا يزال الكثير من المواطنين غير مبالين ولا يدركون خطورة فيروس كورونا".

ودعا السكان إلى "البقاء في منازلهم والتقيد بالاجراءات الوقائية والقوانين الصادرة من هيئة الصحة المتعلقة بالحظر الكلي".

وفرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حظر تجوال كلي على كافة مناطقها من 13 نيسان الحالي ولمدة عشرة أيام.

ونتيجة عدم انخفاض عدد الإصابات، مددت الإدارة الذاتية، الحظر على ديرك مع باقي مدن الجزيرة، حتى 29 نيسان الحالي.