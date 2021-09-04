سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا يغيّبُ حياة فنان كوردي بارز في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-04T10:27:52+0000
كورونا يغيّبُ حياة فنان كوردي بارز في السليمانية

شفق نيوز/ توفي الفنان والممثل الكوردي البارز عبدالله الخياط اليوم السبت متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وكتب الفنان غفور عبدالله في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفنان عبدالله الخياط توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات كورونا، وذلك بعد مكوثه لمدة 19 يوما في المستشفى.

ويُعد الراحل من الفنانين المسرحيين والسينمائيين الكورد البارزين، ولديه العديد من الأعمال الفنية.

وعبدالله حمه صالح حمه أمين المعروف بـ"عبدالله الخياط" من مواليد العام 1964 في مدينة حلبجة، وحاصل على الشهادة الثانوية الصناعية، وخدم في مجال الدراما والمسرح لأكثر من 40 عاماً.

related

في السليمانية .. وفاة فنان بفيروس كورونا

Date: 2020-08-14 09:14:43
في السليمانية .. وفاة فنان بفيروس كورونا

وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

Date: 2020-07-05 11:31:15
وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-19 13:38:45
ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

في السليمانية .. وفاة متقاعد أثناء انتظاره بطابور تسلم الراتب

Date: 2021-07-13 08:52:14
في السليمانية .. وفاة متقاعد أثناء انتظاره بطابور تسلم الراتب

مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث في السليمانية

Date: 2019-10-02 12:32:55
مصرع واصابة ثلاثة اشخاص بحادث في السليمانية

وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-25 14:41:58
وفاة فنان معروف في اقليم كوردستان

صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

Date: 2019-08-29 15:01:23
صور .. وفاة واصابة 6 اشخاص بينهم فتاة وامرأة بانقلاب "ستوتة" قرب السليمانية

السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني

Date: 2020-06-12 16:08:54
السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني