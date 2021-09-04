كورونا يغيّبُ حياة فنان كوردي بارز في السليمانية

شفق نيوز/ توفي الفنان والممثل الكوردي البارز عبدالله الخياط اليوم السبت متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا.

وكتب الفنان غفور عبدالله في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفنان عبدالله الخياط توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات كورونا، وذلك بعد مكوثه لمدة 19 يوما في المستشفى.

ويُعد الراحل من الفنانين المسرحيين والسينمائيين الكورد البارزين، ولديه العديد من الأعمال الفنية.

وعبدالله حمه صالح حمه أمين المعروف بـ"عبدالله الخياط" من مواليد العام 1964 في مدينة حلبجة، وحاصل على الشهادة الثانوية الصناعية، وخدم في مجال الدراما والمسرح لأكثر من 40 عاماً.