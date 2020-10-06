كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ توفي الصحفي الكوردي هيرش سنكري يوم الثلاثاء اثر اصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال خوشناو محمد احد اقرباء الصحفي لوكالة شفق نيوز، قبل ساعات قليلة اصيب سنكري بفيروس كورونا في السليمانية، وتمّ نقله الى قضاء "كلار".

واضاف ان سنكري اُدخل الى المستشفى الخاص بعلاج كورونا في القضاء، مشيرا الى انه بعد تدهور حالته الصحية توفي في تمام الساعة 9:40 من صباح اليوم.

وهيرش سنكري من مواليد 1983 عمل في الكثير من محطات التلفزة في اقليم كوردستان، واخيرا استقر به الحال في قناة KNN الفضائية في مدينة السليمانية وعمل فيها مراسلا ومقدم برامج قبل ان يتوفى بمضاعفات الوباء.