كورونا يغيب حياة أُسرة في أربيل

شفق نيوز/ ما يزال فيروس كورونا يحصد الأرواح في منذ تفشيه في إقليم كوردستان تكررت تلك الحالات التي توفي إثر الإصابة بالوباء عدد من الأشخاص يمثلون أفراد أُسرة واحدة.

وفي مدينة أربيل توفيت امرأة وزوجها وابنهما بعد إصابتهم بالفيروس فسهيلة محمد أمين مواليد العام 1952 توفيت في شهر شباط الماضي ليلتحق بها زوجها سكران حسين مواليد العام 1947 بعد قرابة شهر متأثرا بمضاعفات الجائحة.

وتوفي يوم أمس الأربعاء كنعان سكران حسين مواليد العام 1970 بنفس السبب رغم تلقي ثلاثتهم العلاج اللازم، وفقا لأحد أفراد فيما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسهيلة وزوجها سكران حسين هما أبوان لسبعة أولاد بنتان وخمسة أبناء وخلال المعارك مع تنظيم داعش توفي ابنهما المقدم "سروود" في أحد المواقع العسكرية بسبب تعرضه لجلطة قلبية.