كورونا يعرقل العام الدراسي في كوردستان وترجيحات بغلق المدراس

شفق نيوز/ رصدت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في كوردستان، يوم الاربعاء، تزايد الإصابات في مدارس محافظتي أربيل ودهوك، وسط ترجيحات بغلق ابواب المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة كوردستان لوکالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم رصدت انتشاراً للفيروس في بعض المدارس"، مشيراً إلى "تسجيل إصابات بين المعلمين والمدرسين".

وأضاف حويزى، أن "الوزارة تعمل على اعداد تقرير يقدم لمجلس الوزراء واللجنة العلیا لمواجهة كورونا"، منوهاً إلى "اجتماع اللجنة مقتبل الشهر المقبل لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات جديدة".

ورجح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن "يتم غلق أبواب المدارس اذا استمر ارتفاع الإصابات حفاظا على سلامة الجميع".

وأعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 للمرحلتين الأول والثاني الابتدائي في العاشر من شهر تشرين/اكتوبر الجاري.

وشخّص وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في وقت سابق اليوم الاربعاء الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وكتب البرزنجي في منشور له اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين والوقوف بالضد من الاجراءات والتعليمات الصحية وانكار وجود فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه اقليم كوردستان ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء اجتاز 1000 اصابة خلال اليوميين الماضيين.