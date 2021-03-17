كورونا يعاود الارتفاع بكوردستان: 3 وفيات و541 اصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، تسجيل ٣ وفيات و٥٤١ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، عن الموقف الوبائي في اقليم كوردستان خلال الساعة الاربع والعشرين الماضية الخاص بفيروس كورونا المستجد COVID19، انها اجرت ٩٦٠١ فحص جديد وكما يأتي :

• (٢٦٦٣) فحصا في اربيل

• (١٢٢٨) السليمانية

• (٢٤٧٢) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٤٥٥) گرمیان

• (٨٣) راپرین

واشار البيان الى اكتشاف 541 حالة اصابة جديدة:

• (٢٢٣) اربيل

• (١٣٣) السليمانية

• (١٦٩) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٩) گرمیان

• (٧) راپڕین

واوضح البيان ان 208 إصابة اكتسبوا الشفاء

• (٦٢) اربيل

• (٥٤) السليمانیة

• (٨٠) دهوك

• (١١) گرمیان

• (١) راپرین

اما حالات الوفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فقد اكد البيان تسجيل 3 حالات وفاة:

• (٢) اربيل

• (١) گرمیان

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا، اما عدد الفحوصات التي اجرتها الوزارة فقد بلغ بحسب البيان ١٢٩٢٤٦٤ فحصا (٤٦٣٤٩٣ في اربيل ، ٢٧٤٩٢٩ في السليمانیة، ٥٤٦٣٨٥ في دهوك، ٧٦٥٧ في حلبجة).

كما اجمل اعداد المصابين بـ ١١٣٩٩٨ اصابة (٤٠٢٥٠ في اربيل، ٣٢٨٩٥ السليمانیة، ٣٧٧٣٥ دهوك، ٣١١٨ حلبجة)، فيما تماثل ١٠٦٠٩٢ مصابا للشفاء (٣٧٢٢٩ في اربيل، ٢٩٧٩٧ السليمانیة، ٣٦١٠٦ دهوك، ٢٩٦٠ حلبجة).

كما اشار البيان الى بقاء ٤٣٢٩ مصابا تحت العناية الطبية (٢٠٦٤ في اربيل، ١٣٧٦ السليمانیة، ٨٧٤ دهوك، ١٥ حلبجة)، مؤكدا وفاة ٣٥٧٧ مصابا (٩٥٧ في اربيل، ١٧٢٢ السلمانیة، ٧٥٥ دهوك، ١٤٣ حلبجة).