كورونا يخطف عالماً كوردياً معروفاً.. والصحة تنعيه

شفق نيوز/ نعت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، البروفيسور الدكتور طيب صابر الطبيب المختص المستشار في مجال الجراحة العامة والتدريسي الجامعي في كلية الطب والمشرف المسؤول عن برامج منح الاختصاص بالبورد العربي في مدينة اربيل، والذي توفي نتيجة تداعيات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لوزير الصحة الكوردستاني سامان البرزنجي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الراحل كان طبيبا مخلصا ومبادرا ومعروفا في مستشفى رزكاري في مدينة اربيل وكان ابنا بارا وانسانا عطوفا ادى خدمته الطبية بكل انتظام واجرى الاف العمليات الجراحية وعالج المرضى واوصل ومنح الخبرات للاطباء".

وأشار إلى أنه كان "اول طبيب كوردي على مستوى العراق نال شرف الحصول على عنوان الخبير الدولي من المملكة المتحدة البريطانية لمنح الاختصاص الطبي لطلبة الطب الدولي في الكلية الملكية البريطانية".