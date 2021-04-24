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كورونا يخطف بهجة "عيد" القديس مار جرجس في خانيك المسيحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T10:54:30+0000
كورونا يخطف بهجة "عيد" القديس مار جرجس في خانيك المسيحية

شفق نيوز / أحيا مسيحيو قرية خانيك يوم السبت، عيد القديس مار جرجس في القرية على ضفة نهر دجلة، بكنيسة السيدة العذراء شرقي ديريك في شمال شرقي سوريا.

ونظم قداس عيد القديس مارجرجس، بحضور شعبي محدود وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بناءً على قرارات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقال خادم رعية كنيسة مار جرجس للكلدان في ديرك، جميل يشوع  لوكالة شفق نيوز، إن "الطوائف المسيحية كافة تحيي هذا العيد، وبشكل خاص الكلدان، وأنّ العيد هو إحياء لذكرى وفاة القديس مار جرجس سنة 264 ميلادية".

وأضاف يشوع، أن "المؤمنين كانوا يجتمعون في 24 من نيسان، بقرية خانيك ويحتفلون بالقداس الإلهي، وفي اجواء الفرح في الطبيعة، إلا أنّ فيروس كورونا المستجد خطف بهجة العيد هذا العام والعام الفائت".

يذكر أن إحياء عيد القديس مار جرجس كان  يتم في كل عام بقرية خانيك وبمشاركة غفيرة من مكونات وطوائف ديريك والقحطانية والقامشلي والحسكة.

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