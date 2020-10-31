كورونا يخطف الشاعر الكوردي البارز جلال ملكشا

شفق نيوز/ توفي الشاعر والكاتب الكوردي البارز جلال ملكشا يوم السبت إثر تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي ملكشا في أحد مستشفيات مدينة سنندج بإيران بعد أيام من خضوعه للعناية الطبية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وولد جلال ملكشا في قرية ملكشا قرب مدينة سنندج بمحافظة كوردستان شمال غرب ايران عام 1951.

تعرض ملكشا في عهد النظام الشاهنشاهي في ايران الى الاعتقال وبعد الثورة الاسلامية، بدأ بكتابة الشعر باللغة الكوردية بدعوة من الشاعر التقدمي البارز هيمن موكرياني وعمل في الصحافة في دار صلاح الدين الايوبي لمدة 14 عاما كصحفي كوردي، وبعدها اصبح رئيسا لتحرير مجلة برشنك في اربيل عاصمة اقليم كوردستان وبعدها عمل لمدة قليلة في مركز احمدي خاني الثقافي والفكري في ارومية ككاتب وكان يرعى الشعراء حديثي العهد بكتابة اللغة الكوردية.

وكتب جلال ملشكا الشعر باللغتين الفارسية والكوردية.

وقال عنه الشاعر الكوردي شيركو بيكس: لقد ساهم في تطوير اللغة والادب الكورديين، وكانت لغته لغة كوردية خالصة، واشعاره تخرج من القلب وتستقر في القلب، ولو تيسرت له حياة مستقرة لطرز صفحات اجمل بالشعر لمجتمعه.

وتمت ترجمة اجزاء من اشعار جلال ملكشا الى اللغات الفارسية والانجليزية والفرنسية والروسية والعربية وطبعت ونشرت في متون الكتب.







