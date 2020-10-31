سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كورونا يخطف الشاعر الكوردي البارز جلال ملكشا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-31T20:51:57+0000
كورونا يخطف الشاعر الكوردي البارز جلال ملكشا

شفق نيوز/ توفي الشاعر والكاتب الكوردي البارز جلال ملكشا يوم السبت إثر تدهور حالته الصحية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي ملكشا في أحد مستشفيات مدينة سنندج بإيران بعد أيام من خضوعه للعناية الطبية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وولد جلال ملكشا في قرية ملكشا قرب مدينة سنندج بمحافظة كوردستان شمال غرب ايران عام 1951.

 تعرض ملكشا في عهد النظام الشاهنشاهي في ايران الى الاعتقال وبعد الثورة الاسلامية، بدأ بكتابة الشعر باللغة الكوردية بدعوة من الشاعر التقدمي البارز هيمن موكرياني وعمل في الصحافة في دار صلاح الدين الايوبي لمدة 14 عاما كصحفي كوردي، وبعدها اصبح رئيسا لتحرير مجلة برشنك في اربيل عاصمة اقليم كوردستان وبعدها عمل لمدة قليلة في مركز احمدي خاني الثقافي والفكري في ارومية ككاتب وكان يرعى الشعراء حديثي العهد بكتابة اللغة الكوردية. 

وكتب جلال ملشكا الشعر باللغتين الفارسية والكوردية.

وقال عنه الشاعر الكوردي شيركو بيكس: لقد ساهم في تطوير اللغة والادب الكورديين، وكانت لغته لغة كوردية خالصة، واشعاره تخرج من القلب وتستقر في القلب، ولو تيسرت له حياة مستقرة لطرز صفحات اجمل بالشعر لمجتمعه.

وتمت ترجمة اجزاء من اشعار جلال ملكشا الى اللغات الفارسية والانجليزية والفرنسية والروسية والعربية وطبعت ونشرت في متون الكتب.



related

السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني

Date: 2020-06-12 16:08:54
السليمانية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل سبعيني

أربيل.. وفاة مدير مركز صحي بفيروس كورونا

Date: 2020-08-18 20:03:36
أربيل.. وفاة مدير مركز صحي بفيروس كورونا

كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 07:21:23
كورونا يغيب صحفيا في اقليم كوردستان

وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

Date: 2020-07-05 11:31:15
وفاة ثلاثة مصابين بكورونا في اربيل والسليمانية

وفاة اربعة اطفال بفيروس كورونا في السليمانية

Date: 2020-10-22 07:53:52
وفاة اربعة اطفال بفيروس كورونا في السليمانية

رئاسة برلمان كوردستان تصدر بيانا بشأن اول حالة وفاة بكورونا في الاقليم

Date: 2020-03-04 12:55:39
رئاسة برلمان كوردستان تصدر بيانا بشأن اول حالة وفاة بكورونا في الاقليم

حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-14 13:03:51
حالة وفاة جديدة لمصاب بكورونا في السليمانية

وفاة مسؤول أمني في اقليم كوردستان بفيروس كورونا

Date: 2020-08-30 06:44:59
وفاة مسؤول أمني في اقليم كوردستان بفيروس كورونا