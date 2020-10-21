كورونا يحصد ارواح 50 مصاباً من كوادر صحة كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن وفاة 50 مصاباً من كوادرها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حویزي، لوكالة شفق نيوز، إن فيروس کوفید 19 حصد ارواح 50 من اطباء وكوادر الصحة في الاقليم"، مشيراً الى إصابة أكثر من 2500 منتسباً بينهم اطباء".

وأوضح حويزي، أن "النسبة الاعلى سجلت في اربيل حيث أصيب 100 من کوادرها الصحية بالفیروس منذ انتشار الجائحة"، لافتا الى أن "مدينة السليمانية سجلت اكثر من 750 مصاباً، فيما سجلت دهوك 580 وحلبجة 15 حالة إصابة".

وأضاف حویزی، أن "الوضع الصحي للمصابین مختلف"، مشيراً إلى أن " هناك عدداً منهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي و بعضهم في العنایة المركزة وفیهم من تماثل الى الشفاء التام".

وشخّص وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي في وقت سابق اليوم الاربعاء الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وكتب البرزنجي في منشور له اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين والوقوف بالضد من الاجراءات والتعليمات الصحية وانكار وجود فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

يأتي هذا في وقت يشهد فيه اقليم كوردستان ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء اجتاز 1000 اصابة خلال اليوميين الماضيين.