كورونا يجهز على خبير طبي "انقذ حياة المئات" في كوردستان

شفق نيوز/ عبر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، عن مواساته لاسرة الطبيب احمد ابراهيم ولي الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد COVD19.





وجاء في بيان للوزير ورد لوكالة شفق نيوز، انه حزين بوفاة الدكتور أحمد إبراهيم ولي ووصفه بالطبيب المهم في مجال التخدير في اربيل، وقدم خدمة كبيرة للانسانية، مضيفا انه قدم لسنوات طويلة خدمات بارزة للمرضى والمواطنين وسهر الليالي وصار سببا في انقاذ حياة مئات الأشخاص في قاعات العناية المركزة وصالات العمليات الجراحية.

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب ٥١٠٧٧ شخصاً، تعافى منهم ٣٢٣٧٨، وتوفي ١٨٤٧ اخر.