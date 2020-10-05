سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كورونا يجهز على خبير طبي "انقذ حياة المئات" في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-05T15:46:36+0000
كورونا يجهز على خبير طبي "انقذ حياة المئات" في كوردستان

شفق نيوز/ عبر وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي، عن مواساته لاسرة الطبيب احمد ابراهيم ولي الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد COVD19.


وجاء في بيان للوزير ورد لوكالة شفق نيوز، انه حزين بوفاة الدكتور أحمد إبراهيم ولي ووصفه بالطبيب المهم في مجال التخدير في اربيل، وقدم خدمة كبيرة للانسانية، مضيفا انه قدم لسنوات طويلة خدمات بارزة للمرضى والمواطنين وسهر الليالي وصار سببا في انقاذ حياة مئات الأشخاص في قاعات العناية المركزة وصالات العمليات الجراحية.   

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب ٥١٠٧٧ شخصاً، تعافى منهم  ٣٢٣٧٨، وتوفي ١٨٤٧ اخر.

related

كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

Date: 2020-08-11 12:05:43
كوردستان يسجل اعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

22 حالة وفاة و٧٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-28 11:43:37
22 حالة وفاة و٧٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. ١٩٧ إصابة جديدة و١٠٠ حالة شفاء

Date: 2020-07-26 17:23:10
كورونا كوردستان.. ١٩٧ إصابة جديدة و١٠٠ حالة شفاء

٢٦ حالة وفاة و٦١٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-08-18 17:23:32
٢٦ حالة وفاة و٦١٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

Date: 2020-09-30 10:00:32
لليوم الثاني توالياً.. كوردستان تسجل انخفاضاً بإصابات كورونا وارتفاع حالات الشفاء

إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

Date: 2020-08-03 15:37:31
إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

كوردستان تعلن عن تقييم شامل لوباء كورونا ومكافآت للكوادر الصحية

Date: 2020-08-20 12:02:11
كوردستان تعلن عن تقييم شامل لوباء كورونا ومكافآت للكوادر الصحية

إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة

Date: 2020-10-02 12:07:34
إصابات كورونا كوردستان تلامس 50 الف حالة