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كورونا يتوحش في دهوك برقم غير مسبوق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T15:14:07+0000
كورونا يتوحش في دهوك برقم غير مسبوق

شفق نيوز/ سجلت دهوك، الأربعاء، أعلى معدل إصابات تسجيل اصابات يومية بفيروس كورونا، وفق دائرة صحة المحافظة.

وقال حمزة رزيكي مسؤول إعلام صحة دهوك لوكالة شفق نيوز إن "دهوك سجلت 438 اصابة بفيروس كورونا اليوم الاربعاء، في أعلى معدل للإصابات منذ تفشي الفيروس في المحافظة".

وعزا رزيكي زيادة الإصابات إلى إضافة الفحوصات في المختبرات الاهلية إلى المعدل اليومي، فضلاً عن التزام المواطنين بالتعليمات الصحية. 

وسجلت دهوك، لغاية الآن، 16271 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 350 وفاة و7274 حالة شفاء.

وفي المجمل، تبلغ الإصابات بالفيروس في إقليم كوردستان 58277، توفي منهم 2060، بينما تماثل للشفاء 35899 مصابا.


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