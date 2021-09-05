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كورونا يتوحش بمنطقة كوردستانية والصحة توسع منافذ التلقيح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T10:30:34+0000
كورونا يتوحش بمنطقة كوردستانية والصحة توسع منافذ التلقيح

شفق نيوز/ اكدت وحدة كرميان التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاحد، ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا خلال شهر آب الماضي مقارنة بالأشهر الماضية، فيما كشفت عن خطة لزيادة مراكز التلقيح ضد الوباء.

وقال مدير عام دائرة صحة كرميان، سيروان محمد جمال، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد اصابات كورونا في منطقة كرميان ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالاشهر الماضية وبنسبة تتجاوز 35% وان الاصابات في تصاعد مستمر".

واشار الى "تسجيل ٢١٠٩ اصابة خلال شهر آب، بزيادة قدرها ٨٠٠ حالة مقارنةً بشهر تموز، إلى جانب تزايد نسبة الوفيات التي بلغت 23 حالة في شهر آب"، لافتا الى "امتلاء مستشفى معالجة كورونا بالمصابين".

وكشف جمال "عن تلقي 30 الف مواطن للقاحات كورونا  في عموم مراكز التلقيح السبعة الموزعة في اقضية ونواحي كرميان"، معلنا عن "خطة لزيادة مراكز التلقيح بعد تزايد الاقبال على اللقاحات  لمواجهة الاصابات المتزايدة والحد من معدلاتها وخطورتها".

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