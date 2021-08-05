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كورونا يتفشى في سجن الإصلاح بالسليمانية.. حالتا وفاة و100 إصابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T18:52:39+0000
كورونا يتفشى في سجن الإصلاح بالسليمانية.. حالتا وفاة و100 إصابة

شفق نيوز/ أعلن سجن إصلاح الكبار في مدينة السليمانية، يوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و100 إصابة في صفوف نزلاء السجن خلال الأسبوعين الماضيين.

وصرح يادكار حاجي مسؤول الشؤون الاجتماعية في سجن إصلاح الكبار لوكالة شفق نيوز، أن تم تشخيص إصابة أكثر من 100 سجين من جنسيات مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين بفيروس كورونا.

وأضاف أن اثنين من المصابين توفيا جراء المضاعفات، مشيرا إلى إحالة المصابين الاخرين لمستشفى مخصص لفيروس كورونا في السجن لتلقي العلاج.

وبشأن كيفية تفشي الفيروس في السجن، قال حاجي "أعتقد أن الفيروس انتقل من الزيارات العائلية للسجناء من قبل ذويهم أو من الموظفين في السجن".

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