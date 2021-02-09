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كورونا يتسلل إلى أول مدرسة بإقليم كوردستان ويتسبب بإغلاقها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-09T14:17:53+0000
كورونا يتسلل إلى أول مدرسة بإقليم كوردستان ويتسبب بإغلاقها

شفق نيوز/ قررت إدارة إحدى مدارس قضاء ميركه سور بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الثلاثاء، إغلاق أبوبها إثر اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وهذه أول مدرسة تغلق أبوابها منذ استئناف دوام المدارس في إقليم كوردستان قبل ثلاثة أيام.

وكتبت مدرسة همدلا الاساسية في ميركه سور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تبلغ جميع المعلمين والتلاميذ بإغلاق أبوابها هذا الاسبوع بسبب تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا.

وقالت إنها ستقوم بابلاغ الموقف بشأن الدوام خلال الاسبوع القادم. 

وكانت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كوردستان قد عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا قررت خلاله إستئناف دوام المدارس بدءاً من يوم الأحد الماضي.

ووفقا لقرارات وزارة التربية، فان اي مدرسة تسجل فيها اكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا يتم اغلاقها لمدة اسبوع واحد.

وجاء قرار إستئناف دوام المدارس بعد تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا بإقليم كوردستان خلال الأسابيع الأخيرة.

وقضاء ميركه سور هو احد اقضية اربيل ويتألف من مركز القضاء ونواحي بلي وبارزان وكوره تو ومةزني وبيران وشيروان مزن وتتبعها 67 قرية.

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