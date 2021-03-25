كورونا وانعدام التخصيصات المالية تعلق أعمال ونشاطات وزارة كوردستانية

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان حمه حمه سعيد يوم الخميس ان قلة التخصيصات المالية، وظهور تفشي فيروس كورونا تسبب بتعليق أعمال ونشاطات الوزارة.

وقال سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية "هفال ابو بكر" على هامش انطلاق الأسبوع الثقافي في المحافظة، إنه "لا توجد أي نشاطات وفعاليات في الوزارة، وحقيقة في دهوك واربيل اعمالنا ونشاطاتنا متوقفة بالكامل".

وأردف بالقول إن "الفعاليات التي أُقيمت في حلبجة والسليمانية وكرميان ورابرين طيلة المدة الماضية كانت على نفقة ما تبقى من أموال مخصصة لمحافظة السليمانية عاصمة الثقافة".

وأكد انه خلال العامين وبسبب تفشي كورونا لم نستطع ان نواصل الفعاليات والنشاطات".

كما أشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تزداد هذا العام الفعاليات والنشاطات وأن تشمل مناطق الاقليم كافة ولكن كورونا ضيّقت وحدّت منها".

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.