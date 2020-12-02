كورونا كوردستان.. ٣٣١ إصابة جديدة وسط تعافي ٣٣٨ حالة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الأربعاء، وفاة ١٧ مصاباً بفيروس كورونا خلال يوم الذي سجلت فيها ارتفاعاً بأعداد التعافي مقابل حالات الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة منصرمة ٤١١٨ عملية فحص، سجلت من خلالها ٣٣١ إصابة جديدة توزعت على:

• (٩٢) اربيل

• (٧٩) السليمانية

• (١٣٣) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٢٣) گرمیان

• (٠) رابرين

كما سجلت الوزارة تعافي ٣٣٨ مصاباً بمدن:

• (١١٩) اربيل

• (١٣) السليمانية

• (١٦٠) دهوك

• (٧) حلبجة

• (٣٩) گرمیان

• (٠) رابرين

وتوزعت حالات الوفيات ال١٧ على:

• (٥) اربيل

• (٤) السليمانية

• (٣) دهوك

• (١) حلبجة

• (٢) گرمیان

• (٢) رابرين

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان أصيب ٩٧٣٣٦ شخصاً، تعافى منهم ٦١٠٢٦ شخصاً، وتوفي ٣١٨٦ اخر، البقية تحت العناية الطبية.