كورونا كورودستان.. ١٤ حالة وفاة و٤١٥ إصابة جديدة

حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال يوم الذي شخصت فيه ٤١٥ حالة جديدة وتعافي ١٩٨ اخر.

جاء ذلك في بيان للوزارة، قالت فيه إن الإصابات الجديدة سجلت بعد إجراء ٥٢٤١ عملية فحص في عموم الإقليم، وتوزعت الإصابات على:

• (١١١) اربيل

• (٩١) السليمانية

• (١٧١) دهوك

• (١٤) حلبجة

• (٢٦) گرمیان

• (٢) رابرين

وشخصت الوزارة ايضاً تعافي ١٩٨

• (١١٤) اربيل

• (٢٣) السليمانية

• (٣١) دهوك

• (٧) حلبجة

• (٢٣) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات الوفيات ال١٤ على:

• (١) اربيل

• (٦) السليمانية

• (٢) دهوك

• (٢) حلبجة

• (١) گرمیان

• (٢) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم، أصيب ٩٦٦١٦ شخصاً، تعافى منهم ٦٠٣٦٣وتوفي ٣١٤٦ آخر، والبقية تحت العناية الطبية.