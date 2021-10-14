كورونا كوردستان.. 9 وفيات و1409 إصابات خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل ٩ وفيات و١٤٠٩ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٨٩٢٦ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ١٤٠٩ مصابين جدد، وفيما اكد البيان شفاء ١٥٣٤ مصابا، اشار الى وفاة ٩ مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وفيما يتعلق بالاحصاءات الكلية التي سجتها الوزارة اكد البيان انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا الى انها قامت باجراء ٣٢٣٠٥١٤ فحصا اظهرت اصابة ما مجموعه ٣٤٧٢٥٣ شخصا، شفي منهم ٣٢٠٤٨٥ مصابا وبقي ٢٠٦٧٩ مصابا تحت العناية الطبية والتأكد من وفاة ما مجموعه ٦٠٨٩ مصابا.