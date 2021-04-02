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كورونا كوردستان.. 8 وفيات و773 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T16:06:18+0000
كورونا كوردستان.. 8 وفيات و773 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، ٨ وفيات و٧٧٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٣٧١ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات توزعت كالتالي:

• (٢١٨) في أربيل

• (٢١١) في السليمانية

• (٣٠٤) في دهوك

• (٦) في حلبجة

• (٢٤) في كرميان

• (١٠) في رابرين

أما حالات الشفاء: 

• (٩٣) في أربيل

• (٧١) في السليمانية

• (١٩٠) في دهوك

• (١) في حلبجة

• (١٤) في كرميان

• (٢) في رابرين

وتم تسجيل ٤ وفيات جديدة في أربيل، و٢ في السليمانية و٢ في دهوك، وفق الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في الاقليم ارتفع إلى ١٢٣٦٨٨، بينها ٣٦٨٨ وفاة، و ١١٠٣٦٦ حالة شفاء.

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