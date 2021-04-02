كورونا كوردستان.. 8 وفيات و773 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، ٨ وفيات و٧٧٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٣٧١ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات توزعت كالتالي:
• (٢١٨) في أربيل
• (٢١١) في السليمانية
• (٣٠٤) في دهوك
• (٦) في حلبجة
• (٢٤) في كرميان
• (١٠) في رابرين
أما حالات الشفاء:
• (٩٣) في أربيل
• (٧١) في السليمانية
• (١٩٠) في دهوك
• (١) في حلبجة
• (١٤) في كرميان
• (٢) في رابرين
وتم تسجيل ٤ وفيات جديدة في أربيل، و٢ في السليمانية و٢ في دهوك، وفق الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في الاقليم ارتفع إلى ١٢٣٦٨٨، بينها ٣٦٨٨ وفاة، و ١١٠٣٦٦ حالة شفاء.