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كورونا كوردستان.. 8 وفيات و593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-24T15:40:23+0000
كورونا كوردستان.. 8 وفيات و593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

شفق يوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل ٨ وفيات و٥٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٨٠٣ مريضاً من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (٩٦٩١) فحصا جديدا من بينها (٣٨٦٤) في اربيل و(١٨٤٥) في السليمانیة و(٣٩١٩) في دهوك و(٦٣) في راپرین، مبينا ان النتائج اسفرت عن اكتشاف (٥٩٣) اصابة جديدة بالفيروس من بينها (١٣٦) في اربيل و(٢٦٨) السليمانیة و(١٨٤) دهوك و(٥) راپرین.

وافاد البيان بان (٨٠٣) مصابا اكتسبوا الشفاء من المرض من بينهم (٢٧٣) في اربيل و(٢١٠) في السليمانیة و(٢٦٥) في دهوك و(١٠) في حلبجة و(٤٢) في گرمیان و(٣) في راپرین، مؤكدا وفاة (٨) من بينهم (٤) السليمانیة و(١) في دهوك و(٢) في گرمیان و(١) في راپرین.

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور المرض في الاقليم بـ(٢١٨٧١) شخصا خرجوا جميعا، فيما اجرت الوزارة خلال الفترة نفسها (١٨١٢٣٠٠) فحصا من بينها (٦٣١٨٥٤ في اربيل، ٤٢٨٢٨٤ في السليمانیة، ٧٣٧٠٥٤ في دهوك، ١٥١٠٨ في حلبجة).

اما عدد الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس من ظهوره الاقليم، فقد اشار البيان الى ان (١٦٦٠٥١) شخصا اصيبوا من بينهم (٥٢١٨٣ في اربيل، ٥٢٠٤٥ في السليمانیة، و ٥٨١٤٤ في دهوك، ٣٦٧٩ في حلبجة)، مؤكدا ان (١٥٠٦٤١) اكتسبوا الشفاء التام من الفيروس من بينهم (٤٧٠٢٨ في اربيل، ٤٥٧٢٩ السليمانیة، ٥٤٥٧٤ دهوك، ٣٣١٠ حلبجة).

ونوه البيان الى ان ما مجموعهم (١١١٨١) مصابا مازالوا تحت العناية الطبية من بينهم (٤٠٠٢ في اربيل، ٤٣٧٤ السليمانیة، ٢٥٨٣ دهوك، ٢٢٢ حلبجة)، فيما تأكد وفاة (٤٢٢٩) في جميع مناطق الاقليم من بينهم (١١٥٣ اربيل، ١٩٤٢ السليمانیة، ٩٨٧ دهوك، ١٤٧ حلبجة).

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