كورونا كوردستان.. 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، تسجيل ٨ وفيات و٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ١٨٩ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت ٤٠٨٠ فحصا جديدا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الاربع والشرين الماضية منها (١٨٨٨) فحصا في اربيل و(٢٣٦) في السليمانیة و(١٨٨٠) في دهوك و(٧٦) في گرمیان، مبينا ان النتائج كشفت اصابة (٢٢٣) مصابا جديدا من بينهم (٢٩) في اربيل و(٢٦) في السلمانیة و(١٦٦) في دهوك و(٢) في گرمیان.

واشار البيان الى اكتساب (١٨٩) مصابا الشفاء التام من بينهم (٧٦) في اربيل و(٥٥) في السليمانیة و(٥٨) في دهوك، مؤكدا وفاة (٨) مصابين من بينهم (٥) في اربيل و(١) في السليمانية و(٢) في دهوك.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بدء تفشي الوباء بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية (١٣٢٣٥٩١) فحصا من بينها (٤٧٤٩٢٩ اربيل، ٢٨١٨٦٤ السليمانیة، ٥٥٩١١٥ دهوك، ٧٦٨٣ حلبجة)، مشيرا الى اكتشاف ١١٥٨٨٤ اصابة من بينها (٤٠٨٦٠ اربيل، ٣٣٣٧٥ السليمانیة، ٣٨٥٢٨ دهوك، ٣١٢١ حلبجة).

اما بخصوص مجموع المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من بداية ظهور المرض فقد اكد البيان اصابة (١٠٧٠٢٨) من بينها (٣٧٥٥٧ اربيل، ٣٠١٣٥ السليمانیة، ٣٦٣٧٤ دهوك، ٢٩٦٢ حلبجة).

ونوه البيان الى بقاء ٥٢٥٠ مصابا تحت الرعاية الطبية من بينهم (٢٣٣٢ اربيل، ١٥١١ السليمانیة، ١٣٩١ دهوك، ١٦ حلبجة)، مشيرا الى ٣٦٠٦ حالة وفاة من بينهم (٩٧١ اربيل، ١٧٢٩ السليمانیة، ٧٦٣ دهوك، ١٤٣ حلبجة).