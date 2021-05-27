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كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-27T17:47:30+0000
كورونا كوردستان.. 5 وفيات و670 إصابة جديدة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ٥ وفيات و٦٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ٧٤٩ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (٩٨٣٤) فحصا جديدا منها (٣٤٦٤) في اربيل و(٢١٥١) في السليمانیة و(٣٤٦٤) في دهوك و(١٩١) في حلبجة و (٥٦٤) گرمیان، مبينا ان النتائج اسفرت عن اكتشاف (٦٧٠) حالة اصابة جديدة  من بينها (١٧٣) في اربيل و(٢٤١) في السلمانیة و(١٨٨) في دهوك و(١٠) في حلبجة و(٥٨) گرمیان.

واشار البيان الى ان (٧٤٩) مصابا اكتسبوا الشفاء من بينهم (٢٠٧) في اربيل و(٢٢٢) السليمانیة و(٢٤٤) في دهوك و(١٧) في حلبجة و(٥٤) گرمیان و(٥) في راپرین، فيما اكد وفاة (٥) اشخاص من بينهم (٢) في اربيل و(٣) في السليمانیة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا، فيما اجرت الوزارة خلال الفترة ذاتها (١٨٤٠٧٦٤) فحصا من بينها (٦٤١٣٠٠ اربيل، ٤٣٧٤٧١ السليمانیة، ٧٤٦٤٨٥ دهوك، ١٥٥٠٨ حلبجة)، مؤكدا اصابة (١٦٨٠٢٧) شخصا من بينهم (٥٢٥٤٥ اربيل، ٥٣٠١٧ السليمانیة، ٥٨٧٦١ دهوك، ٣٧٠٤ حلبجة).

كما اجمل البيان عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس منذ ظهوره في الاقليم بـ(١٥٣١٠٥) من بينهم (٤٧٧٤٧ اربيل، ٤٦٥٥١ السليمانیة، ٥٥٤٤٩ دهوك، ٣٣٥٨ حلبجة)، مؤكدا بقاء (١٠٦٦٩) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (٣٦٣٧ اربيل، ٤٥١٤ السليمانیة، ٢٣١٩ دهوك، ١٩٩ حلبجة).

واشار البيان الى ان عدد الوفيات من جراء الاصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان منذ ظهوره في الاقليم قد بلغ (٤٢٥٣) من بينهم (١١٦١ اربيل، ١٩٥٢ السليمانیة، ٩٩٣ دهوك، ١٤٧ حلبجة).

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