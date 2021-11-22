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كورونا كوردستان.. 480 إصابة و15 وفاة خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T19:05:20+0000
كورونا كوردستان.. 480 إصابة و15 وفاة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتسجيلها ١٥ وفاة و٤٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٨٩٨ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٤٨٠ شخصا جديدا.

واضاف البيان ان ٥٥٨ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة نفسها مقابل وفاة ١٥ مصابا.

وفي احصاءاتها الاجمالية بشأن الفيروس اكد بيان الوزارة انها حجرت ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما اشارت الى ان مختبراتها اجرت ٣٤٨٥٧٦٩ فحصا منذ ظهور المرض، اكدت اصابة ٣٧٢٦٠٥ شخصا شوفي منهم ٣٥٩٢٠٠ مصابا وبقي ٦٦١٦ مصابا تحت الرعاية الطبية فيما توفي ٦٧٨٩ مصابا.

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