كورونا كوردستان.. 4 وفيات وأكثر من 1300 إصابة جديدة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، 4 وفيات وأكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٠٠٤٥ فحصا جديدا اظهرت اصابة ١٣١٢ شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ٩١٤ مصابا من المرض، فيما اكدت وفاة 4 مصابين نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم في المراكز الصحية منذ ظهور المرض بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعا، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجرتها ٢٢٣٤٩١٩ فحصا اسفرت عن اكتشاف ١٩٧٣٨٥ اصابة في جميع مناطق الاقليم.

اما مجموع المصابين الباقين تحت العناية الطبية لحد الان ١٠٤٥١ مصابا، بحسب البيان الذي اكد ان مجموع الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس لحد الان بلغ ٤٥٤٨ شخصا في جميع مناطق الاقليم.