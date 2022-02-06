كورونا كوردستان.. 4 وفيات واصابة 857 شخصاً جديداً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة 4 مصابين، واصابة 857 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد covid19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5212 فحصاً اظهرت اصابة 857 شخصاً جديداً، مشيرة إلى شفاء 898 مصاباً في الفترة ذاتها مع التأكد من وفاة 4 مصابين في مناطق الاقليم كافة.

وأجمل البيان الوزاري، عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21871 شخصاً، تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، منوها الى ان مختبرات الوزارة اجرت 3869132 فحصاً اظهرت اصابة 415158 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره.

وفيما اشار الى بقاء 17828 مصاباً تحت الرعاية الطبية المركزة، أكد أن العدد التراكمي للوفيات الناجمة عن مضاعفات الاصابة بالفيروس بلغ 7256 متوفياً.