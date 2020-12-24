كورونا كوردستان.. 3 وفيات و150 إصابة جديدة في يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 3 وفيات و150 إصابة جديدة مقابل 298 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 302 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد19، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4714 فحصا جديدا من بينها 1822 فحصا في اربيل و544 فحصا في السليمانية و2276 فحصا في دهوك و10 فحوصات في حلبجة و42 في كرميان و20 في رابرين.

وأشار البيان الى تسجيل 150 اصابة جديدة بالفيروس من بينها 29 في اربيل و33 في السليمانية و83 في دهوك و4 في كرميان و1 في رابرين.

ولفت البيان الى اكتساب 298 مصابا الشفاء من المرض من بينهم 124 في اربيل و11 في السليمانية و145 في دهوك و3 حلبجة و13 في كرميان و2 في رابرين، مؤكدا وفاة 3 مصابين 2 منهم في السليمانية و1 في دهوك.

واشار البيان الى ان مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في اقليم كوردستان بلغ 21871 شخصا خرجوا جميعا من المستشفيات والمراكز الصحية، فيما اجرت الوزارة خلال الفترة نفسها 914739 فحصا، من بينها 320270 فحصا في العاصمة اربيل و198311 فحصا في السليمانية و388900 فحصا في دهوك و7258 فحصا في حلبجة.

ونوه البيان الى ان 68179 مصابا اكتسبوا الشفاء من المرض من بينهم 24170 من اربيل و20181 من السليمانية و20895 من دهوك و2933 من حلبجة، لافتا الى بقاء 30879 مصابين تحت العناية الطبية من بينهم 11022 مصابا من اربيل و7780 من السليمانية و12054 من دهوك و23 من حلبجة.

واكد البيان ان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد19 في اقليم كوردستان منذ ظهوره بلغ 3359 وفاة من بينها 903 في اربيل و1643 في السليمانية و671 في دهوك و142 في حلبجة.