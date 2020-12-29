كورونا كوردستان.. 3 وفيات و140 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بتسجيل 3 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 383 مريضاً بالجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 307 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2744 فحصا جديدا من بينها 1111 فحصا في اربيل و325 في السليمانية و1250 في دهوك و6 في حلبجة و33 في كرميان و19 في رابرين.

وأوضح البيان أن الفحوصات اظهرت اصابة 140 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 19 في اربيل و29 في السليمانية و89 في دهوك و1 في كرميان و2 في رابرين.

واشار البيان الى اكتساب 383 مصابا الشفاء من بينهم 102 في اربيل و7 في السليمانية و263 في دهوك و2 في حلبجة و9 في كرميان، فيما اكد وفاة 3 مصابين من بينهم 1 في السليمانية و1 في دهوك و1 في حلبجة.

ولفت البيان الى ان الوزارة قامت منذ بداية ظهور الفيروس بحجر 21871 شخصا خرجوا جميعا، فيما اجرت خلال الفترة ذاتها 935995 فحصا منها 326959 فحصا في اربيل و201662 في السليمانية و400047 في دهوك و7300 في حلبجة.

ونوه البيان الى ان مجموع المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره في الاقليم بلغ 103099 مصابا من بينهم 36219 في اربيل و29785 في السليمانية و33997 في دهوك و3098 في حلبجة، مشيرا الى تعافي 69750 مصابا منهم من بينهم 24762 في اربيل و20261 في السليمانية و21783 في دهوك و2944 في حلبجة.

اما مجموع الخاضعين للعناية الطبية فقد اكد البيان انه بلغ 29969 مصابا من بينهم 10550 في اربيل و7874 في السليمانية و11534 في دهوك و11 في حلبجة، فيما توفي 3380 مصابا من بينهم 907 في اربيل و1650 في السليمانية و680 في دهوك و143 في حلبجة.