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كورونا كوردستان.. 282 إصابة و12 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-02T14:25:48+0000
كورونا كوردستان.. 282 إصابة و12 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، بتسجيلها ٢٨٢ إصابة و١٢ وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٠٦٢ عملية فحص جديدة اظهرت اصابة ٢٨٢ شخصا جديدا بالفيروس.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ٤١٠ مصابين الشفاء من الفيروس، مقابل تسجيل 12 حالة وفاة جديدة في صفوف المصابين.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم بعد ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وبلغ مجموع ما اجرته مختبرات الوزارة من فحوصات للفترة ذاتها ٣٥٣٧٢٢٨ اظهرت اصابة ٣٧٦١٢٧ شخصا بالفيروس اكتسب ٣٦٣٨١١ مصابا منهم الشفاء بعد تلقي العلاج وبقي ٥٤١٠ منهم تحت العناية الطبية وتأكد وفاة ٦٩٠٦ مصابين نتيجة مضاعفات الاصابة.

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