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كورونا كوردستان.. 215 إصابة و12 وفاة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-14T14:23:43+0000
كورونا كوردستان.. 215 إصابة و12 وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ٢١٥ إصابة و١٢ وفاة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية بعموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي ٤٩٦٦ فحصا، أفضت إلى اكتشاف ٢١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن ٣١٣ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما توفي ١٢ آخرون جراء أعراض المرض خلال المدة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٣٧٨٨٦٠ منذ ظهور الجائحة في الإقليم، بينها ٧٠١٢ وفاة، و ٣٦٨١٢٦ حالة شفاء.

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