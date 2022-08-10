كورونا كوردستان.. 164 إصابة جديدة وصفر وفيات خلال ٢٤ ساعة

شفق نيوز /أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 164 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل وفيات.

وقالت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن"دوائرها سجلت، اليوم، إصابة 164 شخصا بفيروس كورونا، فيما كانت عدد حالات الشفاء 552 حالة من دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس"، مبينة أن تسجيل هذه الحالات جاء بعد فحص 2214 حالة في مستشفيات الإقليم".

وبينت الوزارة أن "اجمالي عدد الاصابات في الإقليم بلغ 462876، فيما بلغت عدد حالات الشفاء 452286، كما ان عدد الوفيات الإجمالي بلغ 7461".