كورونا كوردستان.. 16 وفاة و1573 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ١٦ حالة وفاة و١٥٧٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٢٠٦٧ فحصا جديدا كشفت عن اصابة ١٥٧٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID 19، مقابل شفاء 2277 مصابا للفترة ذاتها، مؤكدا وفاة 16 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذي تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس ٢١٨٧١، مقابل اجراء ٢٨٥١٠٧٣ فحص اسفرت عن اكتشاف اصابة ٢٩٣٦٢٢ شخصا بالفيروس، تعافى ٢٥٠٣٢٩ مصابا منهم وبقي ٣٧٨٩٩ مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ عدد المتوفين منذ ظهور الوباء ٥٣٩٤ مريضا.