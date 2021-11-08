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كورونا كوردستان.. 15 وفاة و621 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-08T20:12:32+0000
كورونا كوردستان.. 15 وفاة و621 إصابة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتسجيل ١٥ وفاة و٦٢١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية  ٦٦٤٣ فحصا جديدا تم خلالها اكتشاف ٦٢١ اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19.

واشار البيان الى تعافي ٦٣٠ مصابا خلال المدة ذاتها مقابل وفاة 15 مصابا في جميع مناطق اقليم كوردستان.

وفي احصائيات الوزارة الاجمالية منذ ظهور وتفشي الفيروس في الاقليم، اشار البيان الى ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكدت ان مختبراتها اجرت ٣٤٠٥٩٧٩ حالة فحص اظهرت اصابة ٣٦٦٣٧٧ شخصا تعافى منهم ٣٥٠٣٥٥ مصابا مع بقاء ٩٤٥٦ تحت الرعاية الطبية مقابل تسجيل ٦٥٦٦ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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