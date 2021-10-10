كورونا كوردستان.. 15 وفاة و1096 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تسجيل وفاة 15 مصابا جديدا بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مع اصابة 1096 شخصا آخرين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٦٥١ فحصا جديدا، اظهرت اصابة 1096 شخصا جديدا في جميع مناطق الاقليم، مقابل شفاء ١٨٦٦ مصابا خلال الفترة ذاتها، وتأكد وفاة 15 مصابا في الفترة ذاتها.

واشارت الاحصاءات الكلية للوزارة حسبما جاء في البيان ذاته الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد اجراء ٣٢٠٤٩٣٣ فحصا منذ ظهور المرض في الاقليم، تبين اصابة ٣٤٣٢٣٠شخصا، مقابل شفاء ٣١٣٦٠٨ مصابين وبقاء ٢٣٦٠٣ مصابين تحت العناية الطبية، ووفاة ٦٠١٩ مصابا في جميع مناطق الاقليم لحد الان.