كورونا كوردستان.. 141 اصابة و6 وفيات خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تشخيص ١٤١ إصابة و٦ وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أجرت خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة ٤١٢٥ فحصاً، أظهرت النتائج تسجيل ١٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ١٨٧ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، وتوفي ٦ آخرون جراء مضاعفات الإصابة بالوباء خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات في عموم الإقليم وصل إلى ٣٧٩٩١٥ منذ ظهور الجائحة، بينها ٧٠٧٥ وفاة، و ٣٧٠٣٤٦ حالة شفاء.