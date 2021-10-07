كورونا كوردستان.. 13 وفاة و1205 إصابات جديدة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس بتسجيل ١٣ وفاة و١٢٠٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ٨١٣٠ فحصا جديدا أظهرت إصابة ١٢٠٥ شخصا في جميع مناطق الإقليم، وفيما أشارت الى شفاء ١٥٧٤ مصابا من الفيروس، تأكد وفاة ١٣ مصابا.

وعن كامل إحصاءات الوزارة لحد الان اوضح البيان ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا فيما أجرت مختبراتها ٣١٨٥٢٨٦ فحصا في جميع مناطق الإقليم أسفرت عن ظهور اصابة ٣٤٠٤٩٥ شفي منهم ٣٠٨٢٣٦ مصابا وبقي ٢٦٢٩١مصابا تحت العناية الطبية، مقابل وفاة ٥٩٦٨ مصابا منذ ظهور الفيروس في الإقليم.