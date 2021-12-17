كورونا كوردستان.. 11 وفاة و115 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل ١١٥ إصابة و١١ وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بعموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي ٥١٣٥ فحصا، أفضت إلى اكتشاف ١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن ٤٠٧ مرضى بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما توفي ١١ آخرون جراء أعراض المرض خلال المدة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٣٧٩٣٤٣ منذ ظهور الجائحة في الإقليم، بينها ٧٠٤١ وفاة، و ٣٦٩٣٥٢ حالة شفاء.